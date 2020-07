E’ il patron di Carpisa l’uomo su cui punta Calenda in Campania (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ l’imprenditore napoletano Luciano Cimmino, patron dei marchi Carpisa e Yamamay l’uomo su cui punta Carlo Calenda per costruire il partito Azione in Campania. Cimmino figura tra gli sponsor (non solo politici) del movimento di Calenda: alla prima riunione organizzativa di Azione, che si è tenuta al Ramada di Napoli, Cimmino ha illustrato il progetto politico di Calenda, precisando di aver un ruolo di padre nobile. Non sarebbe più interessato alla politica attiva: il patron è stato deputato di Scelta Civica. Ma si dimise per far spazio a Giovanni Palladino. Avrà una funzione di costruzione e selezione della classe dirigente. L'articolo E’ il ... Leggi su anteprima24

