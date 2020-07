CorSport: Giuntoli lancia l’ultimatum a Osimhen, due giorni per decidere. E torna l’ottimismo (Di martedì 21 luglio 2020) Sul Corriere dello Sport gli sviluppi del giallo di mercato legato a Victor Osimhen. Mentre il suo manager continua ad instillargli dubbi, il Napoli si è rifatto vivo e gli ha proposto un contratto che potrebbe farlo vacillare. “Un bel quinquennale a quattro milioni netti (bonus compresi) e la possibilità di atterrare in quel Paradiso che lo ha incantato nel suo tour di tre giorni, utile per rendersi conto di cosa eventualmente l’aspettasse”. Il Napoli ha anche l’accordo con il Lille per 50 milioni più bonus. Si è messo in posizione di attesa, poi, ieri, ha lanciato l’ultimatum. “Il Napoli ha aspettato, poi ha sollecitato una risposta e ieri, nelle telefonate che si sono incrociate, ha educatamente ‘invocato’ un sì o anche un no, possibilmente entro un ... Leggi su ilnapolista

napolista : CorSport: Giuntoli lancia l’ultimatum a Osimhen, due giorni per decidere. E torna l’ottimismo C’è l’accordo con il… - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : CorSport - Hysaj ed il Napoli ai saluti: Giuntoli ha chiesto Ola Aina al Torino per sostituirlo - infoitsport : Il Napoli studia le alternative ad Osimhen, per il CorSport ce ne sono almeno quattro! Tutti i nomi sul taccuino di… -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport Giuntoli CorSport: Giuntoli ha scortato Osimhen fino a Capodichino IlNapolista Corsport - Colpi di Spillo

Su Corsport, sclusiva ad Altobelli ... Tsunami Atalanta, la Lazio cerca il controsorpasso. “Osimhen Ci Sta“.Giuntoli a Porto Cervo incontra giocatore che dà il via libera. Operazione definita anche ...

CorSport: blitz di Giuntoli in Francia, il Napoli vuole Osimhen e Gabriel

Dopo essere stato in città e aver conosciuto prima Rino Gattuso e poi Aurelio De Laurentiis, l’attaccante nigeriano si è preso del tempo per riflettere. Ultimatum del Napoli ai tempi di Osimhen. Secon ...

Su Corsport, sclusiva ad Altobelli ... Tsunami Atalanta, la Lazio cerca il controsorpasso. “Osimhen Ci Sta“.Giuntoli a Porto Cervo incontra giocatore che dà il via libera. Operazione definita anche ...Dopo essere stato in città e aver conosciuto prima Rino Gattuso e poi Aurelio De Laurentiis, l’attaccante nigeriano si è preso del tempo per riflettere. Ultimatum del Napoli ai tempi di Osimhen. Secon ...