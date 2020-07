Campania, il virus circola ancora: 6 positivi e una vittima in un giorno (Di martedì 21 luglio 2020) Sei positivi, quattro guariti e un decesso nelle ultime 24 ore. A fornire i dati è l’Unità di Crisi che, come di consueto, diffonde il bollettino sulla diffusione del virus alle 17. Come ieri, anche oggi si segnalano sei persone contagiate, che portano il totale a 4839. Per quanto riguarda, invece, il bilancio complessivo dei … L'articolo Campania, il virus circola ancora: 6 positivi e una vittima in un giorno Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

cosvitec : RT @UninaIT: 'CoVFAST', dalla Campania un tampone che in soli tre minuti è in grado di rivelare se si è positivi o no al virus SARS-Cov-2 h… - UninaIT : 'CoVFAST', dalla Campania un tampone che in soli tre minuti è in grado di rivelare se si è positivi o no al virus S… - cosvitec : RT @RivieccioNicola: #Campania Campania frontiera avanzata della #ricerca d’eccellenza. Con '#CoVFAST' un tampone che in soli tre minuti è… - MariaRo99325323 : Campania. Vincenzo De Luca inaugura nuova terapia intensiva - cronachecampane : Ascierto: ‘Ora il virus colpisce e contagia soprattutto i più giovani’ -