Aumento pensione di invalidità anche a chi ha meno di 60 anni

L'ultima sentenza della Corte di Cassazione sull'incostituzionalità dell'importo erogato agli invalidi civili totali con la pensione di invalidità ha sollevato un vero e proprio polverone. Con la sentenza in questione la Consulta ha previsto l'incremento al milione per gli invalidi civili totali che hanno meno di 60 anni. Cerchiamo di capire la portata della novità introdotta dalla sentenza. Aumento pensione invalidità L'articolo 38 della legge numero 448 del 2001 prevede l'incremento al milione soltanto per gli invalidi civili totali che abbiano compiuto i 60 anni. La sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'articolo in questione dove limita, appunto, l'Aumento solo ...

