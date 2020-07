Altri due casi positivi al Covid-19 a Salerno: i dettagli (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Altri due casi di positività al Covid-19 si registrano nella città di Salerno, oltre al commerciante di scarpe di via San Giovanni Bosco. Un caso riguarda un ragazzo residente in una zona più in alto rispetto al Rione Carmine, verso il presidio ospedaliero “Giovanni da Procida”. Il secondo positivo di Salerno riguarda, invece, il compagno della figlia dell’ufficiale giudiziario. Intanto restano chiusi proprio in virtù della positività dell’ufficiale giudiziario sia i locali del consiglio dell’ordine degli avvocati di Salerno che quelli dell’Unep come disposto in una nota della presidente della Corte d’Appello di ... Leggi su anteprima24

