A 'Temptation Island' Antonella Elia è sconvolta: 'Oddio, cosa sta facendo?' (Di martedì 21 luglio 2020) Fino ad ora il percorso a ' Temptation Island ' di Antonella Elia e il fidanzato Pietro era filato liscio come l'olio. La showgirl nelle scorse puntate si era anche lamentata di non aver ancora ... Leggi su tgcom24.mediaset

depi_depi74 : @StalkerAnsya @claudia_gln Non te l’hanno anche detto perché guardiamo temptation island? Peccato - TeresaOlaltra : @ottogattotto @50GENNY @RaffyM48 I geni incompresi da chi non perde una puntata di Temptation Island. Leggo tweet s… - zazoomblog : Temptation Island 2020: doppio appuntamento finale per il reality quando va in onda date orari repliche streaming -… - IsaeChia : ‘#TemptationIsland 7’, lieto fine (con sorpresa) per #ManilaNazzaro e #LorenzoAmoruso? L’indiscrezione - IsaeChia : ‘#TemptationIsland 7’, come vanno le cose tra #SofiaCalesso e #AlessandroMedici il dopo programma? Arrivano le risp… -