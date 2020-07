Vite spezzate sulle strade del Foggiano: cinque morti in 13 giorni a luglio, diciotto vittime dall'inizio dell'anno (Di lunedì 20 luglio 2020) Decine di feriti e diciotto morti dall'inizio dell'anno ad oggi: sette vittime a gennaio, due a febbraio e altrettante a marzo, una a maggio, un'altra a giugno, cinque a luglio. Questo il bilancio, ... Leggi su foggiatoday

Ultime Notizie dalla rete : Vite spezzate Vite spezzate sulle strade del Foggiano: cinque morti in 13 giorni a luglio, diciotto vittime dall'inizio dell'anno FoggiaToday Perché è necessario non smettere di chiedere verità sulla morte di Mario Paciolla

Della vicenda di Mario Paciolla, 33 anni, morto in circostanze tutte da chiarire in Colombia, dov'era per un progetto umanitario, colpisce non solo la vita spezzata ma un particolare: tantissime perso ...

Suicida la pattinatrice star. Un biglietto, ‘amore’

Un salto dalla finestra e una giovanissima vita spezzata, forse schiacciata dal peso di un sogno svanito troppo presto. Se n’è andata così la campionessa di pattinaggio russa Ekaterina Alexandrovskaya ...

