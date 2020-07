Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2020 ore 16:30 (Di lunedì 20 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 20 LUGLIO 2020 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA A1 FIRENZE Roma, PER LAVORI SI STA IN CODA TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD IN DIREZIONE FIRENZE. ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN PROSSIMITÀ DEL CANTIERE, SI CONSIGLIA DUNQUE DI PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. CI SPOSTIAMO SULLA CASILINA, PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. TRAFFICATA LA LITORANEA, SI PROCEDE A RILENTO TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA, ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI. IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO A CAUSA DI UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA LINEA ELETTRICA A ... Leggi su romadailynews

