Valorant Down: dove, come, quando e perché metterlo a posto (Di lunedì 20 luglio 2020) I crash dei server, uno dei dolori peggiori che un giocatore di Esports può andare incontro, tu stai giocando, magari stai vincendo, ma sei fuori dal server, che è successo? Ti hanno espulso? Sei stato cacciato? No, un problema tecnico, E li sono davvero dolori. Valorant, il celebre ed amatissimo FPS creato dalla Riot Games (gli stessi di League of Legends), hanno incontrato anche loro problemi del genere, in virtù di questo, la casa sviluppatrice ha deciso di dare tutta una struttura di supporti per poter tornare al combattimento più forti che mai Riot Games ha creato una pagina apposta, dove si potrà notare come sono messi i vari server, stanno avendo dei problemi? Sono solidi? Tutto questo sarà a vostra portata di mano, non solo per lo sparatutto, ma anche per altri giochi, ... Leggi su esports247

