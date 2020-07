Tottenham, il post lockdown fa miracoli. Kane: “Da 4 anni non ero così in forma…” (Di lunedì 20 luglio 2020) Una doppietta, con dedica, contro il Newcastle. Altro bis d'autore nella sfida di domenica seradel suo Tottenham contro il Leicester. Harry Kane è tornato e lo ha fatto alla grande. Dopo l'infortunio rimediato prima dello scoppio della pandemia, e il successivo lockdown imposto dall'emergenza sanitaria, il centravanti inglese sembra essere davvero rinato. Anzi, come lui stesso ha affermato ai microfoni di Sky Sports, non è mai stato meglio di così...Kane: "Da 4 anni non ero così in forma"caption id="attachment 934039" align="alignnone" width="660" Kane Mourinho (getty images)/caption"Ho avuto tempo di riposare e allenarmi, anche da solo", ha esordito Kane spiegando il perché del suo momento di grazia. "Penso di aver ... Leggi su itasportpress

favbisak : Sul carro di Christian dal post Inter-Tottenham 2018. Altro mondo. -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham post Tottenham, il post lockdown fa miracoli. Kane: “Da 4 anni non ero così in forma…” ItaSportPress Formazioni ufficiali Tottenham-Leicester, Premier League 2019/2020

Le formazioni ufficiali di Tottenham-Leicester, sfida valida per la penultima giornata di Premier League 2019/2020. Due squadre in corsa per l’Europa si affrontano nel 37° turno del campionato, gli Sp ...

Agnelli Juventus, Lazio decisiva per Sarri: l’annuncio sul possibile erede

Tra i principali candidati per il post Sarri ecco anche Mauricio Pochettino, ex Tottenham ed attualmente senza club. LEGGI ANCHE > > > Calciomercato Juventus, post Sarri | Mendes propone l’ex ct: la r ...

Le formazioni ufficiali di Tottenham-Leicester, sfida valida per la penultima giornata di Premier League 2019/2020. Due squadre in corsa per l’Europa si affrontano nel 37° turno del campionato, gli Sp ...Tra i principali candidati per il post Sarri ecco anche Mauricio Pochettino, ex Tottenham ed attualmente senza club. LEGGI ANCHE > > > Calciomercato Juventus, post Sarri | Mendes propone l’ex ct: la r ...