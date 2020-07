Testaccio, Alfonsi: qui artisti e artigiani connessi con l’Europa (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma – “Oggi possiamo immaginare la nuova Testaccio, con un progetto di massima, perche’ quello esecutivo arrivera’. Un concorso di progettazione che ha visto ben 50 studi partecipare e quello che ha vinto delinea al meglio cio’ che deve essere, ovvero un grande parco, un grande verde attrezzato, aperto alle residenze di artisti e artigiani che possono continuare a svolgere il loro lavoro ma non in solitudine bensi’ in comunicazione con le scuole, con il centro sportivo, con il rione, con la citta’ e non solo”. Cosi’ la presidente del Municipio Roma I, Sabrina Alfonsi, a margine della presentazione del progetto vincitore del concorso di architettura per ridisegnare l’area tra via Galvani, via Caio Cestio e via Marmorata, nel cuore del quartiere ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Testaccio Alfonsi Come diventerà Testaccio: spazi pubblici completamente ripensati - DIRE.it Dire Roma, ancora degrado nel parco della Resistenza a Testaccio

Così, mentre la presidente del I municipio Sabrina Alfonsi, presenta assieme all'assessore all'Urbanistica capitolino Luca Montuori, il progetto di riqualificazione dell'area di Testaccio iscritta tra ...

Roma, studi di artisti, laboratori, verde e due piazze: così rinascerà il borghetto di Testaccio

"Era una ferita nel centrodi Roma", spiega Alfonsi "Invece di procedere allo ... ecco come sarà il borghetto Testaccio Insomma via gli edifici fatiscenti, i capannoni in metallo, le pensiline ...

Così, mentre la presidente del I municipio Sabrina Alfonsi, presenta assieme all'assessore all'Urbanistica capitolino Luca Montuori, il progetto di riqualificazione dell'area di Testaccio iscritta tra ..."Era una ferita nel centrodi Roma", spiega Alfonsi "Invece di procedere allo ... ecco come sarà il borghetto Testaccio Insomma via gli edifici fatiscenti, i capannoni in metallo, le pensiline ...