Sondaggio, boom di consensi per Giorgia Meloni. FdI tocca il 16% e supera il M5S. Tutti i dati (Di lunedì 20 luglio 2020) I dati del Sondaggio parlano chiaro. Giorgia Meloni incassa un boom di consensi. La rilevazione è firmata da Monitor Italia, nato dalla collaborazione tra Agenzia Dire e Istituto Tecnè. In un anno Fratelli d’Italia ha guadagnato quasi il dieci per cento (esattamente + 9,4% rispetto a luglio del 2019). Ha raccolto, cifre alla mano, i i voti persi dalla Lega, che è in calo ma saldamente al primo posto, distaccando di parecchie lunghezze il Partito democratico. Sondaggio, FdI tocca il 16 per cento e sorpassa i grillini Per la prima volta Fdi tocca il 16%, un punto secco sopra il Movimento Cinque Stelle fermo al 15%. Nonostante l’emergenza e le continue conferenze stampa di Conte, le forze ... Leggi su secoloditalia

