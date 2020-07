Si finge dei servizi segreti e gira armato. Arrestato a Ciriè (Di lunedì 20 luglio 2020) Alla famiglia e alla convivente aveva raccontato di essere un ex militare delle forze speciali americane e collaboratore dei servizi segreti italiani. Una finzione a cui tutti avevano creduto e che aveva portato avanti molto bene visto l’arsenale di armi e materiale militare che i Carabinieri di Ciriè hanno trovato in casa dell’uomo. Protagonista è un 45enne di Traves, sorpreso in un bar per un controllo e trovato in possesso di una pistola smith wesson calibro 38 carica e altri due caricatori con 12 proiettili. Per sfuggire agli uomini dell’Arma ha anche simulato un malore ed è stato accompagnato all’ospedale di Ciriè. Successivamente i Carabinieri hanno perquisito l’abitazione del 45enne e trovato una pistola beretta 7,5 con caricatore oltre a altre numerose munizioni e 16 armi ... Leggi su nuovasocieta

