Serie B: ispettori della Procura Federale fanno visita a Chievo e Crotone (Di lunedì 20 luglio 2020) Prosegue il giro di controlli presso i centri di allenamento delle società professionistiche da parte dei pool ispettivi della Procura Federale che, come di consueto, hanno acquisito la documentazione sanitaria relativa ai tamponi e agli esami sierologici effettuati da tutti i componenti del gruppo squadra. Dopo il blitz di ieri al centro di allenamento della Lazio, che ha concluso il secondo giro di verifiche in Serie A, oggi gli ispettori hanno fatto visita a due club di Serie B, il Chievo Verona e il Crotone, per accertare la corretta applicazione dei Protocolli sanitari approvati dalla Figc e validati dalle Autorità governative. Le ispezioni continueranno sino al termine della stagione. Leggi su sportface

