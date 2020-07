Se il ponte di Genova non è a norma è colpa del modello Genova (Di lunedì 20 luglio 2020) La storia del ponte di Genova che non è a norma si allarga al modello Genova. Oggi Federico Capurso su La Stampa racconta che la nuova infrastruttura si porterà dietro i vecchi problemi di quel tratto autostradale. Solo due corsie, curve strette in uscita, e sulla velocità massima consentita farà anche peggio rispetto al passato: 80 chilometri orari (forse 70 sulla tratta verso Savona), contro i 90 del ponte Morandi. Ma si doveva far presto. E così, i “ma” sono stati scansati con uno sbuffo. Il progetto regalato da Renzo Piano, infatti, ha mantenuto raggi delle curve e lunghezza dei rettilinei ricalcando quelli del vecchio ... Leggi su nextquotidiano

davidealgebris : Ponte Morandi costruito 50 anni fa limite 110 Km. Nuovo Ponte Genova limite 70km. Quando gli idioti gestiscono… - GiovanniToti : Manca davvero poco ormai... sul ponte di #Genova questa mattina sono iniziate le prime prove di collaudo, che andra… - sole24ore : Ponte di Genova fuori norma, verso il limite di 70 km all’ora: la criticità del tracciato riguarda soprattutto la c… - BabboleoNews : Riprendono stamane le operazioni di collaudo del nuovo #ponte di Genova: ieri sull’infrastruttura sono saliti conte… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: #PonteGenova conclusa la 'fase zero' del collaudo statico GUARDA IL VIDEO Nel pomeriggio 54 camion sul viadotto simultan… -