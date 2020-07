Puglia, grave incidente per una stilista, chiama l’ascensore si aprono le porte ma la donna cade nel vuoto per una decina di metri (Di lunedì 20 luglio 2020) Un grave incidente domestico è avvenuto in Puglia a una nota stilista di 64 anni. La donna di Parabita nel Salento ha chiamato l’ascensore, le porte si sono aperte normalmente ma l’elevatore non c’era. La donna, secondo la ricostruzione dei Carabinieri di Casarano, ha fatto un volo di oltre dieci metri riportando ferite gravissime. Subito è stata soccorsa e trasportata in condizioni gravissime all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri. Leggi su baritalianews

