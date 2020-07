Palermo, l’ex pres. D’Antoni: “Serie C difficile, un errore sottovalutarla. Querelle stadio? Ho la mia idea” (Di lunedì 20 luglio 2020) Parola a Sergio D'Antoni.L'ex presidente del Palermo, in seno al club di viale del Fante quando il proprietario era Franco Sensi, nell'anno in cui i rosanero ottennero l'ultima promozione in Serie B, è stato intervistato ai microfoni del 'Giornale di Sicilia': oggetto di discussione, anche la Querelle con il Comune di Palermo sulla concessione dello stadio "Renzo Barbera"."Non mi dà una bella impressione, però leggo sui giornali che siamo ad un passo dalla soluzione e spero che questo passo arrivi subito. Il Palermo deve giocare alla Favorita, non scherziamo con le cose serie. Non può esserci alcuna ragione affinché questo non avvenga. Non mi sembra che si possa correre questo rischio, al di là dei ritardi e di tutto quello che ... Leggi su mediagol

