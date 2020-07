Oroscopo della settimana: pronostici dal 20 al 26 luglio 2020 (Di lunedì 20 luglio 2020) Buona giornata a tutti voi! Siamo pronti per fare un riepilogo di quello che le stelle hanno in serbo per tutti questa settimana, con le previsioni da lunedì 20 luglio 2020 a domenica 26 luglio 2020. Oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro Oroscopo della settimana: Ariete Potrebbe essere necessario dedicare del tempo a un membro della famiglia, per averlo aiutato. I piani per l’acquisizione di una nuova proprietà si concretizzeranno presto. L’Oroscopo della settimana: Toro Probabilmente troverai l’ambiente di lavoro che preferisci. Il completamento del compito che ti è stato affidato ... Leggi su italiasera

Oroscopo 2020 Passione... Amiamo la notte probabilmente perché non ci dà ragione ma ce la toglie. Se poi si tratta di estate allora il divertimento è assicurato. Nella stagione della libertà (vera o ...

Oroscopo della settimana dal 20 al 26 luglio: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana Pesci: Lunedì, la nuova luna in Cancro lancerà un nuovo ciclo nella tua quinta casa amante del divertimento nelle prossime due settimane. Probabilmente ti godrai un interludio ...

