Olanda, elicottero militare precipita in mare mentre sorvola i Caraibi (Di lunedì 20 luglio 2020) Un elicottero militare dell’Olanda è caduto mentre sorvolava i Caraibi. Non si conoscono ancora le cause che hanno portato a questo drammatico incidente. Un elicottero militare olandese è caduto mentre stava attraversando il mar dei Caraibi. Due dei quattro membri dell’equipaggio hanno perso la vita. A riportare la notizia è stato Sputnik, un portale on … L'articolo Olanda, elicottero militare precipita in mare mentre sorvola i Caraibi proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

noturusualprof : @NicolaPorro Segnalo il mio intervento si ieri su 'Il Punto' del @Corriere, nel difficile ruolo di 'avvocato dell'… - noturusualprof : Ieri su 'Il Punto' del @Corriere, nel difficile ruolo di 'avvocato dell' #Olanda' in vista del vertice #UE su #MES… - Max_Deidda : L’«accordo» su Autostrade visto da Cottarelli (con più domande che risposte) Gianluca Mercuri -