“Non c’è”. Paolo Bonolis fuori dal palinsesto Mediaset. Le voci di un addio del conduttore tornano a correre (Di lunedì 20 luglio 2020) L’assenza del nome di Paolo Bonolis dal palinsesto Mediaset autunnale non è passato inosservato. E le voci hanno ripreso a correre all’impazzata. Da mesi infatti si parla ormai di un possibile passaggio di Paolo Bonolis in Rai. Paolo Bonolis infatti in più occasioni avrebbe gradito alcuni episodi legati alle repliche di Ciao Darwin, vero trionfatore dei sabati primaverili. Per ora il mistero resta. Quello che è certo è che fino al 26 luglio, il conduttore sarà in onda su Canale 5 con Avanti un Altro ma il programma non riprenderà a settembre. Al suo posto, probabilmente dal 31 agosto, torna Gerry Scotti con Caduta Libera. Eppure, ... Leggi su caffeinamagazine

