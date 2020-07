Nba, LeBron James: “Non passa un giorno in cui non pensi a Kobe Bryant” (Di lunedì 20 luglio 2020) “Non passa un giorno senza che non pensi a lui”. Appena gli nominano Kobe Bryant, lo sguardo di LeBron James cambia, un misto di nostalgia e rispetto verso un campione e un amico che non c’è più. “Lui, Gigi, Vanessa e le ragazze sono parte di questa famiglia – ha sottolineato il giocatore dei Lakers direttamente dalla bolla ad Orlando dove i giocatori si stanno preparando per la ripresa dell’Nba – Indossiamo ancora 24, 8, 2 con orgoglio e ricordando cosa sono stati, non solo per la famiglia Lakers”. Una stagione davvero maledetta: prima la scomparsa di Kobe, poi la pandemia e l’interruzione dell’Nba. “Ma dobbiamo adattarci alle sfide della vita. E noi qui nella bolla dobbiamo rimanere ... Leggi su sportface

