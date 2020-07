Napoli, 50 pali colpiti in due anni: nessuno ne ha presi così tanti (Di lunedì 20 luglio 2020) Dall’inizio della stagione 2018/19, dopo la traversa di Zielinski di ieri, il Napoli ha colpito 50 pali in campionato. Un dato impressionante, che lo colloca – stando a quanto riporta Opta – in cima a questa singolare classifica perché nessun’altra squadra nei cinque grandi campionati europei ne ha presi così tanti. In classifica presenti anche diverse squadre italiane. Al 18° posto ci sono Inter e Atalanta con 27, al 14° troviamo la Fiorentina con 28. La Juventus ne ha colpiti 32 (12°), mentre la Lazio uno in più (10°). L'articolo Napoli, 50 pali colpiti in due anni: nessuno ne ha presi così tanti ... Leggi su ilnapolista

"Non penso sia una mancanza di equilibrio. Abbiamo preso tantissimi pali, in alcuni casi c'è anche sfortuna. Questo è un dato che ci ...

