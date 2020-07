Meteo, inizio di settimana soleggiato: torna l’anticiclone (Di lunedì 20 luglio 2020) torna a migliorare la situazione Meteo sulla penisola, con un inizio di settimana soleggiato. torna alla riscossa l’anticiclone, con temperature in aumento. torna a ruggire l’anticiclone africano, con un Meteo che promette tanto sole sulla penisola in questo inizio di settimana. Infatti, dopo un weekend segnato da tante piogge, le temperature torneranno ad alzarsi, con … L'articolo Meteo, inizio di settimana soleggiato: torna l’anticiclone proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

infoitinterno : METEO per inizio NUOVA SETTIMANA. Torna la GRANDE ESTATE sull’Italia - infoitinterno : METEO per inizio NUOVA SETTIMANA Torna la GRANDE ESTATE sull'Italia - meteosmaniotto : News Meteo. METEO per inizio NUOVA SETTIMANA. Torna la GRANDE ESTATE sull’Italia - BroloMeteoIT : Inizio di settimana con cielo generalmente sereno. Leggete le nostre previsioni meteo: - zazoomblog : METEO per inizio NUOVA SETTIMANA. Torna la GRANDE ESTATE sull’Italia - #METEO #inizio #NUOVA #SETTIMANA.… -