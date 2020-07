Le onde radio figurate di Jack Spicer (Di lunedì 20 luglio 2020) «Dopo che avrai detto addio al tuo amore/ E ruminato con lui la tua esperienza/ La tua amara esperienza: Che altro?». Sono i versi di Jack Spicer che l’editore Argolibri ha messo in ultima di copertina sulla foto di una bella mucca che fa da contraltare all’elaborazione digitale del quadro della Madonna di Sant’Alessio che compare in copertina. Parliamo di Un rosario di bugie (pp. 124, euro 15), che mette insieme tre raccolte («Ammonimenti», «Un libro di musica», «Quindici false … Continua L'articolo Le onde radio figurate di Jack Spicer proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

«Dopo che avrai detto addio al tuo amore/ E ruminato con lui la tua esperienza/ La tua amara esperienza: Che altro?». Sono i versi di Jack Spicer che l'editore Argolibri ha messo in ultima di copertin ...