La top model Bar Refaeli condannata per evasione fiscale – VIDEO (Di lunedì 20 luglio 2020) condannata per evasione fiscale la top model Bar Refaeli con la madre: nove i mesi di condanna che sono stati patteggiati dalla modella. Guai giudiziari per la top model israeliana Bar Refaeli, che un tribunale distrettuale di Tel Aviv ha dichiarato colpevole di evasione fiscale. La condanna per la modella è arrivata assieme alla madre … L'articolo La top model Bar Refaeli condannata per evasione fiscale – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Bar Refaeli condannata per evasione fiscale: "Mi rammarico del mio comportamento, ero giovane"

La super top model, compagna di Adi Ezra e madre di tre figli, avrebbe dichiarato al fisco di vivere all’estero per la maggior parte del tempo. Proprio queste dichiarazioni sarebbero all ...

