La più importante società fintech della Cina prepara una doppia quotazione (Di lunedì 20 luglio 2020) Logo di Ant Financial nel quartier generale di Ant Technology Group. Hangzhou, provincia dello Zhejiang, Cina (Photo credit should read Costfoto/Barcroft Media via Getty Images)La società cinese del fintech Ant Financial, che controlla la piattaforma di pagamenti Alipay e rappresenta il braccio finanziario del gigante dell’ecommerce Alibaba, ha annunciato il suo doppio debutto in Borsa a Shanghai e a Hong Kong entro il 2020 e l’inizio del 2021. In una nota il gruppo spiega di aver presentato i documenti per la propria offerta pubblica iniziale (Ipo) simultanea sul listino Star board di Shanghai, equivalente cinese del Nasdaq, e sulla piazza di Hong Kong, tornata di nuovo al centro di forti tensioni geopolitiche. Da un punto di vista economico, si tratta certamente di una delle più importanti quotazioni degli ultimi anni. Ant ... Leggi su wired

juventusfc : #Sarri ?? «In questo momento non abbiamo problemi a fare gol, dobbiamo essere più solidi. Dobbiamo capire se la veri… - capuanogio : #Milan veramente bello, in buona condizione e con l’intensità di una squadra che si gioca un traguardo importante.… - bonucci_leo19 : Un passo importante verso l’obiettivo. Soffrire da Squadra è il segnale più importante che potevamo dare a noi stes… - SpataroAgostino : LA FAMIGLIA Fuori di ogni schema ideologico, oggi, la famiglia é l'anello più importante della catena della solidar… - MademoiselleFa8 : RT @Chiaralbatros: Io che aspetto la leggenda di Orione. ???? (in latino Orion) è un'importante costellazione, forse la più conosciuta del… -

Ultime Notizie dalla rete : più importante Autoblog Top 10 | auto più costose autoblog.it