Keanu Reeves | il fumetto a sua immagine scritto di proprio pugno «Brzrkrs»

Keanu Reeves diventa un fumetto, scritto da lui. La star di John Wick e di Matrix, oltre a essere anche un musicista, adesso è diventato anche sceneggiatore, in particolare di un fumetto dal titolo impronunciabile Brzrkrs. A dare la notizia è stato Usa Today, che ha finalmente rivelato i dettagli del progetto partito mesi fa. Sul magazine si leggono le parole di Reeves, che ha scritto la sceneggiatura con Matt Kindt (Suicide Squad, Justice League of America, Spider-Man), mentre era sul set di Matrix 4 a Berlino. Il risultato, dunque, è «una storia d'azione iperviolenta» in 12 tavole illustrate da Alessandro Vitti, che a ottobre 2020 verranno pubblicate da Boom! Studios.

