Kanye West, primo comizio da candidato alle presidenziali Usa: sul palco con un giubbotto militare. E scoppia in lacrime (Di lunedì 20 luglio 2020) primo comizio da candidato alle presidenziali Usa per il rapper Kanye West. Da quando ha reso pubblica la propria candidatura, per molti considerata solo un pretesto per promuovere il suo ultimo disco, il cantante è salito sul palco per la prima volta a North Charleston, in Carolina del Sud, pronunciando un lungo monologo in cui ha parlato di molti temi, dalla religione al commercio internazionale al diritto all’aborto. Fino all’ammissione, tra le lacrime, di aver “quasi ucciso” il suo primo figlio, chiedendo alla moglie Kim Kardashian, di abortire. West si è presentato con i capelli rasati per mostrare il numero 2020, e con un giubbotto ... Leggi su ilfattoquotidiano

SkyTG24 : Usa 2020, primo discorso di Kanye West: 'Dare un milione di dollari a chi avrà un bambino' - Davide : Si è consumato poco fa il più grande hacking della storia di Twitter. I profili di Bill Gates, Elon Musk, Joe Biden… - ilpost : Twitter ha subìto un enorme attacco informatico: sono stati violati i profili di decine di persone famose, tra cui… - rosatoeu : #Usa2020, lacrime e frasi shock: Kanye West al suo primo comizio per le Presidenziali. - 007Vincentxxx : RT @ilfattovideo: Kanye West, primo comizio da candidato alle presidenziali Usa: sul palco con un giubbotto militare. E scoppia in lacrime… -