Juventus, i convocati di Sarri per la Lazio: out Chiellini (Di lunedì 20 luglio 2020) In vista della gara di questa sera contro la Lazio, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati. Questi gli uomini scelti: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, BuffonDifensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral, WesleyCentrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, MuratoreAttaccanti: Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Douglas Costa, Higuain, Olivieri, Zanimacchia Foto: profilo twitter Juve L'articolo Juventus, i convocati di Sarri per la Lazio: out Chiellini proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Invece Juventus-Lazio (qui le probabili formazioni ... Fuori anche Patric (per squalifica), Radu, Marusic, Leiva, Lulic, Jony e Correa. Solo 20 i convocati, compresi il terzo portiere Guerrieri e i ...

L'ultimo turno di campionato non ha generato un avvicinamento tra le due squadre, visto il pareggio con cui hanno concluso il 33esimo turno sia Juventus che Lazio. Se Madama non dovesse battere i bian ...

