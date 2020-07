Greta Thunberg scrive ai leader europei in Consiglio: «Tradite i giovani parlando di “Next Generation”, ma continuando a ignorare la crisi climatica» (Di lunedì 20 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (20 luglio)Smettere di fingere che possiamo risolvere la crisi climatica ed ecologica senza trattarla come una crisi. Anche stavolta la giovane attivista per l’ambiente Greta Thunberg parla chiaro, e scrive una lettera ai leader europei, impegnati in queste ore nel difficile Consiglio europeo per il Recovery Fund. #FaceTheClimateEmergency è l’hashtag con il quale Thunberg ha diffuso sui social l’iniziativa invitando tutti a prenderne parte. July 16, 2020 Il testo, firmato in origine da altre tre giovanissime attiviste ambientali, Luisa Neubauer, Anuna de Wever van der Heyden e Adélaïde Charlier, tutte fra i 17 e i 24 ... Leggi su open.online

