Future USA prudenti aspettando Wall Street (Di lunedì 20 luglio 2020) (Teleborsa) – I Future USA proseguono cauti, anticipando una partenza tentennante per Wall Street, in una giornata caratterizzata dall’incertezza anche sui mercati europei. I mercato sono in attesa di novità sui nuovi piani di stimolo in UE ed USA. Il vertice europeo continua a offrire poche chance di accordo, mentre si attende che il Congresso USA avvii lì’esame di un nuovo pacchetto di stimoli all’economia, su cui le posizioni (Senato, camera e casa Bianca) sono molto distanti. In assenza di dati macro rilevanti l’attenzione si concentra su queste tematiche e su considerazioni di carattere più operativo, che privilegiano i titoli che erano stati più penalizzati in precedenza. Il contratto sul Nasdaq segna un incremento dello 0,33% a 10.657 punti, mentre quello sullo S&P ... Leggi su quifinanza

UltimaThule2019 : La sonda è stata interamente costruita negli USA, soprattutto dalle università di Colorado e Arizona, ma una genera… - antoniogenna : TV Soap #1281: Soap USA — Beautiful riparte oggi negli Stati Uniti – Days of Our Lives: ancora sull’uscita di Krist… - LdnHill : @Mauro_Gilli @GuidoLaBarca2 2. Tutte le politiche dei paesi sviluppati sono insostenibili. Gli USA consumano piu di… - solutions_sport : Affidati a noi per costruire il tuo futuro educativo/professionale continuando a praticare sport ad alto livello ne… - ansa_economia : Borsa: Europa fiacca, occhi su Consiglio europeo. Vendite su energia e finanziari, future Usa positivi #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Future USA Future USA prudenti aspettando Wall Street Teleborsa Future USA, in rialzo solo il Nasdaq100

Senza direzione i future sui principali indici azionari statunitensi a pochi minuti dall’avvio delle contrattazioni della prima seduta della settimana. Nel dettaglio, il derivato sul Dow Jones e ...

Future USA prudenti aspettando Wall Street

(Teleborsa) - I future USA proseguono cauti, anticipando una partenza tentennante per Wall Street, in una giornata caratterizzata dall'incertezza anche sui mercati europei. I mercato sono in attesa di ...

Senza direzione i future sui principali indici azionari statunitensi a pochi minuti dall’avvio delle contrattazioni della prima seduta della settimana. Nel dettaglio, il derivato sul Dow Jones e ...(Teleborsa) - I future USA proseguono cauti, anticipando una partenza tentennante per Wall Street, in una giornata caratterizzata dall'incertezza anche sui mercati europei. I mercato sono in attesa di ...