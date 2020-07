Ferrari, non solo Mattia Binotto: che testa sta per saltare, indiscrezione-terremoto (Di lunedì 20 luglio 2020) Il disastro nel Gp di Ungheria è stato, se possibile, anche peggiore del previsto. Atteso, scontato, ma non in queste proporzioni: per la Ferrari è buio pesto. E così, nel circus della Formula 1, iniziano a girare indiscrezioni, piuttosto drastiche, sul futuro del Cavallino. Già, non solo le voci sul possibile allontanamento del team principal Mattia Binotto, certo un'ipotesi, ma forse non così imminente. A dar conto dell'aria di rivoluzione che tira a Maranello ci pensa la Gazzetta dello Sport, che anticipa i primi due nomi che, a giorni, potrebbero essere allontanati. Il primo è quello di David Sanchez, numero uno del team di sviluppo aerodinamico. Il secondo nome sul taccuino è quello di Enrico Cardile, capo del disastroso progetto della vettura 2020. Una parziale ... Leggi su liberoquotidiano

