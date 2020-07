Coronavirus, le mascherine riducono il livello d’ossigeno nel sangue? Ecco il test del medico che spazza via ogni dubbio (Di lunedì 20 luglio 2020) “Un paziente mi ha chiesto se indossare la mascherina abbassi il livello d’ossigeno nel sangue. Lo aveva letto da qualche parte sui social. Bene, ho voluto fare la prova”. Maitiu O Tuathail, un medico irlandese, ha realizzato un video, che poi ha diffuso su Twitter, per dimostrare che mettere la mascherina non riduce l’ossigenazione nel sangue. Durante il test, ha indossato ben sei mascherine chirurgiche. Il risultato? Il livello è rimasto pressoché invariato al 99%. Video Twitter/DrZeroCraic L'articolo Coronavirus, le mascherine riducono il livello d’ossigeno nel sangue? Ecco il test del ... Leggi su ilfattoquotidiano

