Consiglio Ue, quarto giorno di negoziati. I "frugali" non mollano: "Meno aiuti e più sconti per noi"

Bruxelles, 20 lug – quarto giorno di negoziati a Bruxelles. Anche la nottata del terzo giorno non ha sbloccato l'impasse del Consiglio Ue straordinario per il Recovery fund e il bilancio 2021-2027. I Paesi "frugali" continuano a bloccare le trattative: esigono che la concessione degli aiuti per l'emergenza coronavirus sia vincolata al "freno di emergenza", ossia al volere di ogni singolo Paese, che avrebbe il potere di bloccarli in sede di Consiglio europeo se non fosse soddisfatto dai piani di riforme di chi quei fondi deve riceverli. Il Consiglio pertanto è aggiornato alle 16 di oggi. La nuova proposta di Michel: 390 miliardi di sovvenzioni con "rebate" più bassi

