Claudio Bettarello, Un comunista in banca (Di lunedì 20 luglio 2020) Claudio Bettarello, lavoratore bancario dal 1979 al 2018, oggi in pensione, nel libro “Un comunista in banca” (Edizioni Punto Rosso) ci offre uno spaccato del mondo del credito dagli anni Ottanta ai giorni nostri. Una vicenda lavorativa nella quale si innesta la sua lunga attività sindacale, evidenziata dall’inserimento nel volume – una scelta felice ed originale – di una trentina di testi e volantini sindacali, opportunamente commentati. Viene così a delinearsi una trama nella quale si evincono non solo gli avvenimenti che caratterizzavano la banca in cui l’autore lavorava ma quelli dell’intero mondo creditizio, mentre, in sottofondo, fanno capolino molte delle scelte di politica economica generale degli ultimi trenta anni. I ... Leggi su nuovasocieta

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Bettarello Claudio Bettarello, Un comunista in banca Nuova Società