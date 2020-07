Classifica marcatori Liga 2019/2020: Messi ‘Pichichi’ per il 4° anno di fila (Di lunedì 20 luglio 2020) Classifica marcatori Liga 2019/2020: l’elenco aggiornato dei cannonieri del campionato spagnolo Per la quarta volta consecutiva Lionel Messi ha vinto la Classifica marcatori del campionato spagnolo. Classifica marcatori Liga: il fuoriclasse argentino del Barcellona si è così aggiudicato il Trofeo Pichichi per la settima volta nella sua carriera (precedentemente lo aveva vinto anche nel 2010, 2012 e 2013). ‘La Pulce’ si è aggiudicata l’ambito titolo di ‘Pichichi’ della Liga 2019/2020 precedendo il centravanti del Real Madrid Karim Benzema e l’attaccante del Villarreal Gerard ... Leggi su calcionews24

