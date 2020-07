Clamoroso, Amber Heard: “Johnny Depp minacciava di uccidermi” (Di lunedì 20 luglio 2020) La battaglia Amber Heard – Johnny Depp, non è ancora conclusa. Nuove dichiarazioni da parte dell’ex moglie dell’attore, spuntano le minacce Amber Heard e Johnny Depp (Fonte foto: Getty Images) A quanto pare, Johnny Depp, la nota star hollywoodiana, dovrà presto chiedere scusa al tabloid inglese, The Sun, per averlo citato in giudizio. Il The Sun, lo aveva etichettato come: “Un uomo che picchiava le donne”, ma a quanto pare, senza avere tutti i torti. La diatriba tra Depp e la sua ex moglie, Amber Heard, continua, ed a fare eco sono infatti le parole dell’attrice sulle violenze ricevute da parte dell’ex marito. Più volte, stando alle ... Leggi su chenews

