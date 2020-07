Cecilia Rodriguez, la sfida in bikini con Belen va fuori controllo: sulla barca, così. Curve "monumentali", giudicate voi | Foto (Di lunedì 20 luglio 2020) Una gara a distanza con Belen Rodriguez. Tutto in famiglia. E Cecilia Rodriguez ne esce benissimo, ovviamente in bikini. Mentre la più famosa sorella è a Ibiza a conquistare cuori e followers, Chechu si gode un po' di relax nei mari della Sicilia. A bordo di una barca a vela, fa rotta verso quel paradiso terrestre che si chiama Isola di Vulcano e nel frattempo ne approfitta per ammaliare i fan. In piedi, appoggiata voluttuosamente alla cabina del natante in posa plastica e statuaria, un due pezzi variegato all'amarena. Insomma, roba da maldimare (e le onde non c'entrano). "Mi hanno sempre consigliato di fare una vacanza in Sicilia, devo dire che sono già innamorata di questo posto!", ha confessato lei sui social. E molti altri si saranno innamorati ... Leggi su liberoquotidiano

chiaruzzi_ : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello VIP 2 (2017): Cecilia Rodriguez spaventata tira due schiaffoni in testa a Cristiano Malgioglio https://t… - zazoomblog : Belen e Cecilia Rodriguez gli ex si danno alla musica: “L’uccello dentro la gabbia…” il proverbio che si fonde col… - blogtivvu : Belen e Cecilia Rodriguez, gli ex si danno alla musica: “L’uccello dentro la gabbia…”, il proverbio che si fonde co… - infoitcultura : Cecilia Rodriguez, elegante imprenditrice e cuoca: che spettacolo – FOTO - infoitcultura : “Lo hai fatto!”: Belén vicina all’ex cognato Francesco Monte, Cecilia Rodriguez rimane in silenzio -