Verso il tax-day da incubo per le partite Iva. Spiraglio dall’Agenzia delle Entrate: per gli autonomi tasse a rate mensili (Di domenica 19 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (19 luglio)Nessun rinvio in vista. La maxi-scadenza fiscale di domani 20 luglio resta, tra appuntamenti già stabiliti che si sono accavallati a quelli rinviati a causa dell’emergenza Coronavirus. Da metà a fine mese sono ben 246 le scadenze fiscali secondo i commercialisti, che dopo le richieste dei giorni scorsi ora minacciano uno sciopero e chiedono, con forza, una riapertura dei termini per dichiarazione dei redditi e Irap fino al 20 settembre. Le stime e le scadenze Un ulteriore rinvio però farebbe mancare ancora alle casse dello Stato, già provate dall’emergenza, un flusso stimato intorno a 8,4 miliardi. Per gli acconti e i saldi rinviati all’appello lunedì saranno chiamati 4,5 milioni di contribuenti, in prevalenza partite Iva. Lunedì 20, oltre al pagamento del saldo ... Leggi su open.online

Apple strappa una vittoria contro l’Antitrust europea a proposito dei 13 miliardi di tasse arretrate da pagare in Irlanda contestati alla Mela dalla Commissione europea. A dirlo è una sentenza della C ...

Perché non abbiamo bisogno delle web tax

Inutili le crociate contro questo o quel gruppo: l'Ue dovrebbe fare la sua parte, armonizzando la fiscalità dei 27 senza trucchi. E spingere per concludere l'accordo internazionale con l'Ocse La Commi ...

