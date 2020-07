Traffico Roma del 19-07-2020 ore 12:30 (Di domenica 19 luglio 2020) Luceverde Roma Ben ritrovati all’ascolto Enea studio Daniele guerrisi circolazione scarsa in queste ore sulla rete viaria della capitale più intenso il Traffico sulle principali dire che conducono verso il litorale in particolare sull’Aurelia da Torrimpietra Palidoro verso Ladispoli e sulla via Litoranea da Castel Fusano Torvaianica a Roma est nella zona di Colle monfortani allenamenti per incidente sulla Prenestina all’altezza di via Baselice Per quanto riguarda il trasporto pubblico per lavori di manutenzione sulla ferrovia regionale Roma Lido a partire dalle 21:30 di questa sera circolazione interrotta tra Acilia e Colombo In alternativa possono essere utilizzate le linee bus 04060 circolazione irregolare Ovviamente nella tratta piramide AC per i dettagli di queste altre notizie potete ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : A Roma continua il programma #StradeNuove. Oggi siamo nella periferia sud est, in via Appia Pignatelli. Si tratta d… - gjscco : RT @avimmaisacap: #Pullmanturistici a Roma. Tra le tante cose che @virginiaraggi ha fatto per ridurre il traffico a Roma, quindi inquinamen… - CCISS_Ministero : A24 Roma-Teramo fine code causa traffico intenso a A24 Svincolo Vicovaro-Mandela (Km 33,1) in uscita in entrambe l… - romadailynews : Traffico Roma del 19-07-2020 ore 12:30: Luceverde Roma Ben ritrovati all’ascolto Enea… - LuceverdeRadio : #autostrade #traffico- A24 Roma-Teramo code: ?uscita Carsoli-Oricola direzione >< ? uscita Vicovaro-Mandela dire… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 19-07-2020 ore 11:30 RomaDailyNews Verso la nuova Ztl a Modena: «Nuove strutture per i parcheggi in centro»

«Nelle aree in cui sarà estesa la Zona a traffico limitato si registrerà ... all’eliminazione dei parcheggi in piazza Roma». Le associazioni, però, chiedono gradualità.

Mafie. Relazione DIA. "A Roma laboratorio criminale in cui le criminalità straniere e italiane convivono per spartirsi gli affari illegali"

E’ un quadro molto inquietante e preoccupante quello disegnato dall’ultima relazione semestrale della Dia nel capitolo dedicato a Roma, “uno scenario delinquenziale complesso ed eterogeneo, caratteriz ...

«Nelle aree in cui sarà estesa la Zona a traffico limitato si registrerà ... all’eliminazione dei parcheggi in piazza Roma». Le associazioni, però, chiedono gradualità.E’ un quadro molto inquietante e preoccupante quello disegnato dall’ultima relazione semestrale della Dia nel capitolo dedicato a Roma, “uno scenario delinquenziale complesso ed eterogeneo, caratteriz ...