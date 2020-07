Spal, ora l’incubo è realtà: gli emiliani retrocedono matematicamente in Serie B (Di domenica 19 luglio 2020) Il campionato di Serie A 2019/2020 sta per entrare nelle sue fasi conclusive e, per questo, è anche tempo di verdetti. Il primo di questa stagione riguarda la matematica retrocessione in Serie B della Spal, formazione che ha fatto molta fatica nel corso di tutta l’annata, non riuscendo mai a dare dei veri e proprio segnali di risveglio. Un anno tormentato anche a causa dall’elevato numero di infortuni, dell’alternanza in panchina tra Leonardo Semplici e Luigi Di Biagio, entrambi incapaci di risolvere i numerosi problemi del club ferrarese e di risollevare una squadra praticamente alla deriva. Leggi su sportface

