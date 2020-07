Serie A: rigori a favore e contro, ecco la classifica (Di domenica 19 luglio 2020) La classifica dei rigori assegnati nel campionato di Serie A. I numeri completi dei tiri dal dischetto battuti da ogni squadra e la graduatoria dei penalty fronteggiati da ciascun club. Nella stagione 2016/2017 Roma e Lazio sono i club che hanno ricevuto più rigori a favore, ben quattordici a testa in 38 giornate. La formazione meno fortunata, con ben 0911 penalty contro, è stata il Cagliari. Nella stagione 2017/2018 è ancora la Lazio ad aver ottenuto il maggior numero di rigori a favore, ben 11, otto dei quali realizzati. Il Benevento ha chiuso invece in testa la classifica dei penalty a sfavore, 13. ecco la classifica, aggiornata in tempo reale, dei ... Leggi su sportface

Eurosport_IT : 7 rigori contro per falli di mano in area in questa stagione: la Juventus è la squadra più penalizzata in questa ca… - tuttosport : Rigori #Juve, c'erano entrambi: la moviola ?? - sportface2016 : #Rigori a favore e contro: quattordicesimo penalty concesso al #Lecce, la classifica aggiornata #SerieA #GenoaLecce - aldebara_n : Orsato... Quello di Inter-Juve e di Pjanic... Prevedo rigori o espulsioni stasera.Malefici loro e chi gli fa il… - CalzolaiMarco : @InNomeDellaJ @AlfredoPerrino @toncor444 @90ordnasselA @Gazzetta_it Champions vinta con una serie di favori arbitra… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie rigori Troppi rigori in Serie A, Gattuso protesta: “Chi ha fatto le regole non ha mai giocato a calcio” Sport Fanpage MOVIOLA Genoa-Lecce: contatto Perin-Lapadula, Doveri concede rigore al Var

Calcio di rigore per il Lecce. In pieno recupero arriva un penalty per gli ospiti in seguito a un contatto tra Perin e Lapadula. Grandi proteste da parte dei pugliesi per il tentativo di Lapadula che ...

Genoa-Lecce 1-0 La Diretta La sblocca Sanabria, Mancosu sbaglia un rigore

Genoa e Lecce si affrontano a Marassi in una delle sfide più importanti di questa 34esima giornata di Serie A: entrambe le compagini arrivano dopo due sconfitte molto pesanti subite ...

