Serie A, Parma-Sampdoria: c’è Quagliarella dall’inizio, i ducali con Caprari-Gervinho. Le formazioni ufficiali (Di domenica 19 luglio 2020) Alle ore 17,15 scenderanno in campo Parma e Sampdoria.I blucerchiati sono reduci da diversi risultati positivi che gli hanno permesso di allontanarsi dalla zona calda della classifica, i ducali non vincono da cinque gare e proveranno a ritrovare il sorriso. Le formazioni ufficiali del match.Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Caprari, Gervinho.Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Chabot, Murru; DePaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella. Leggi su mediagol

