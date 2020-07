Salvini scappa durante la diretta di In Onda su LA7 e Scanzi glie ne dice di tutti i colori (Di domenica 19 luglio 2020) Salvini scappa durante la sua apparizione a In Onda, su LA7, inducendo Scanzi a dargliene di tutti i colori per non aver risposto alla sua domanda. Episodio curioso quello avvenuto in diretta TV nella serata di sabato, al punto da meritare una ricostruzione per comprendere come siano andate le cose. Tra i due c’erano già state forte discussioni in passato, sia in TV, sia a distanza sui social, come avrete notato anche attraverso un nostro vecchio articolo. Tuttavia, nelle ultime ore abbiamo toccato un nuovo picco che va analizzato con attenzione. Salvini scappa durante In Onda su LA7 e Scanzi reagisce male Salvini ... Leggi su bufale

Fondi Lega, interrogato a Milano il presunto prestanome. Salvini: "Non lo conosco"

È stato interrogato nel carcere milanese di San Vittore Luca Sostegni, 62 anni, il presunto prestanome fermato mercoledì sera nell’inchiesta della Procura di Milano su una presunta compravendita gonfi ...

Caso Lombardia Film Commission: Luca Sostegni mette nei guai il partito di Matteo Salvini?

All’interrogatorio è presente anche il pm Stefano Civardi che con l’aggiunto Eugenio Fusco ha chiesto la misura di custodia in carcere per Sostegni. L’inchiesta verte su una presunta compravendita gon ...

