Roma-Inter, programma e telecronisti Sky Sport Serie A 2019/2020 (Di domenica 19 luglio 2020) Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Roma-Inter, match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2019/2020. Super sfida all’Olimpico che sarà utile ai giallorossi per mettere pressione alla Lazio in chiave di un ipotetico quanto impossibile quarto posto, ma soprattutto ai nerazzurri per portarsi momentaneamente a -3 dalla Juventus. Fischio d’inizio alle ore 21.45 di domenica 19 luglio. Roma-Inter sarà visibile su Sky Sport Serie A con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Daniele Adani. Leggi su sportface

OfficialASRoma : A febbraio la squadra faceva una sorpresa a una tifosa giallorossa, grazie a una lettera inviata dal nipotino a Rom… - AntoVitiello : ?Rotondo 5-1 per il #Milan contro il #Bologna, media di oltre 3 gol a partita negli ultimi 8 match. Milan in pressi… - MatteoBarzaghi : Inter rientrata oggi da Ferrara. Domenica altra trasferta a Roma. Barella è tornato in gruppo ed è recuperato. Luka… - HarryMendoza19 : RT @OfficialASRoma: ?? Con ben 204 precedenti, l'Inter è la squadra che abbiamo affrontato più volte tra campionato e coppe 10 cose da sape… - siamo_la_Roma : ?? Le prime pagine di oggi ?? #Milan da record: travolto il #Bologna ?? L'Inter punta la #Juventus: può portarsi a… -