Recovery Fund, Merkel pessimista: 'Possibile che non si trovi una soluzione' (Di domenica 19 luglio 2020) Al terzo giorno di vertice Ue, il pessimismo è ormai dilagante. Anche Angel Merkel ha dichiarato che è ormai Possibile che non si giunga ad alcuna soluzione sul Recovery Fund, mentre Giuseppe Conte ha ... Leggi su globalist

borghi_claudio : Ovviamente voi sapete che questo vertice #Euco non ha nessun significato. Il recovery fund era una schifezza prima… - borghi_claudio : Prove tecniche di ritirata e di supposta 'Massì, sto recovery fund tutto sommato è una schifezza... molto meglio… - Rinaldi_euro : Che strano!!! Giuseppe Conte al vertice Ue sul Recovery Fund: 'Stallo più complicato del previsto' | L'HuffPost - 9091campioni : RT @mgmaglie: Una mano a gente che ha lavorato tutta la vita, #quota100, colpevole. Il #redditodicittadinanza, diventato una mano a non fa… - vuIInet : RT @Italians4Brexit: 'I famosi quattro frugali vogliono semplicemente assicurarsi che il Recovery Fund non ci servirà a sostenere lo strari… -