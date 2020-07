Pierluigi Diaco fa fuori un compagno d’avventura: “Da domani non sarà più in diretta con noi. Era troppo dura” (Di domenica 19 luglio 2020) Pierluigi Diaco al centro delle polemiche Da qualche settimana Pierluigi Diaco è nel mirino del popolo del web e, stando alle sue parole anche da parte di qualcuno che lavora con lui. Il conduttore di Io e te ultimamente si sta lamentando parecchio affermando che qualcuno gli sta remando contro per farlo crollare. Rutto è partito dalle sue uscite poco garbate nei confronti degli ospiti del programma pomeridiano di Rai Uno quando, più di una volta ha detto loro: “Vuoi condurre tu al posto mio?”. Atteggiamento che non è piaciuto per niente ai telespettatori che chiedono la cancellazione del format. Inoltre, il giornalista è stato protagonista di un confronto con Alberto Matano accusandolo di essersi comportato male nei confronti della collega Lorella Cuccarini. Ma nelle ... Leggi su kontrokultura

