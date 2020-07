Parma-Sampdoria oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2019/2020 (Di domenica 19 luglio 2020) Parma e Sampdoria si trovano nella 34° giornata di Serie A 2019/2020. Con le ultime due vittorie la squadra di Ranieri ha scacciato la paura della retrocessione e addirittura si trova a soli due punti di distacco dagli emiliani che hanno sempre navigato in tranquillità rappresentando una preoccupazione per tutte le compagini del campionato. L’incontro alle ore 17.15 aprirà il programma di domenica 19 luglio. diretta televisiva sul canale DAZN 1 (209 di Sky) e streaming sulla piattaforma di DAZN. Leggi su sportface

