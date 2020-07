Napoli-Udinese 2-1 beffa al 94° con Politano – le PAGELLE (Di domenica 19 luglio 2020) L’Udinese cerca i punti della sicurezza a Napoli dopo il pari casalingo contro la Lazio e una serie di buone prestazioni. Dopo una partenza col Napoli che tiene il pallino i bianconeri trovano il vantaggio con un contropiede condotto sulla sinistra dove Zegeelar centra per Lasagna che viene anticipato: la palla carambola fra i piedi di De Paul che infila agevolmente Ospina. E’ il 22esimo. Passano 8 minuti e Milik sostituisce Mertens infortunato, pass aun minuto e il polacco raccoglie un cross di Fabian Ruiz e insacca. Azione iniziata dal uno spunto di Insigne sulla sinistraNella ripresa il Napoli schiaccia i friulani al limite della loro area ma le occasioni non arrivano se no con con un tiro dal limite dell’ex Zielinski che colpisce la traversa e la palla rimbalza sulla linea. I friulani sono ... Leggi su udine20

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Parma 2-3 Sampdoria Brescia 2-1 SPAL Fiorentina 2-0 Torino Genoa 2-1 Lecce Napoli 2-1 Udinese - gennysiervo : RT @napolimagazine: SKY - Napoli-Udinese, le probabili formazioni, in attacco Callejon, Mertens ed Insigne - TuttoMercatoWeb : Milik e Politano: il Napoli torna alla vittoria grazie alla panchina, il 2-1 con l'Udinese arriva al 95' - napolimagazine : DIRETTA ONLINE - Serie A, Napoli-Udinese 2-1: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti - CarolRadull : FT Parma 2-3 Sampdoria Brescia 2-1 Spal Fiorentina 2-0 Torino Genoa 2-1 Lecce Napoli 2-1 Udinese #TheScoreKE #SerieA -