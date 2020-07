MotoGp, Viñales ammette: “ho dovuto risparmiare la gomma, ho rischiato parecchie volte di cadere” (Di domenica 19 luglio 2020) Un secondo posto che lascia un pizzico di amaro in bocca, soprattutto per quanto visto durante l’intera gara. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesMaverick Viñales si prende questo risultato ma si lamenta dei problemi avuti con la gomma anteriore, un guaio non di poco conto per lo spagnolo: “è stato all’inizio una bella gara, con le gomme avevo un buon feeling ma dopo tra il giro 5 e 6 mi si è chiuso il davanti e ho deciso di risparmiare“ le sue parole ai microfoni di Sky Sport. “Sono contento del secondo posto, ma dobbiamo migliorare molto con l’anteriore. La parte destra della gomma mi ha causato molti problemi, anche all’ultima curva mi si è chiuso l’anteriore e sono andato dritto. Sono contento di aver tenuto dietro Dovi e Miller, adesso penso già alla ... Leggi su sportfair

